"Patricio Rey" es real y vive en Salta

Finalmente, en un reportaje ofrecido a la revista "Almagro", el pintor Ricardo "Mono" Cohen, que por 25 años hizo la gráfica del mítico grupo de rock "Patricio Rey y sus Redondos de Ricota" firmando como "Rocambole", confirmó que Patricio Rey existe y vive en Salta. Más exactamente, en Cafayate.

Debido a que la banda ya se disolvió y el Indio Solari anunció lo que sería su último recital, la revelación del Mono corrió por los medios de comunicación en estos días.

Sin embargo, el diario El Tribuno ya lo había adelantado en 2011, en nuestra sección "Enigmas de Salta", donde se reporteaba a Ramiro Kántor, uno de los creadores y compositores de "Mambrú y los Desertores" -una banda del under salteño que grabó un hit que aún suena: "Y esa sed, que nunca se acaba", entre otras- donde afirmaba lo mismo, dándonos por primera vez el nombre del mitológico "Patricio Rey": Francisco "Pancho" Silva.

Sucede que a pesar del éxito de la banda, todos sus integrantes decían que "Patricio Rey" era una invención.

En realidad, respetaban el pedido del mismo Silva, que siempre prefirió el anonimato. Silva es un excelente pintor cuya última exposición se realizó en julio de 2016 en la Casa de Cultura de Cafayate con el nombre "Paisajes Calchaquíes" donde reunió parte de lo pintado a lo largo de los 40 años que reside en esa ciudad.

En los años 90, Pancho armó su propio grupo musical junto a Lulo Krystal, al que llamó "Rock Calchaquí". Uno de sus temas, "Cemento Mama" sonó bastante en esos días.

En la entrevista, se le preguntó a Cohen: "¿Qué pensará Patricio Rey de todo esto?", a lo que el plástico respondió: "Patricio Rey está allá en Salta, tranquilo, en la plaza de Cafayate". "¿Cómo? ¿Patricio Rey vive?", se extraña el periodista. "Él siempre estuvo pensando y dando las directivas que nosotros después hacíamos. Él vive ahí, en Cafayate. Se llama Pancho Silva. Está vivo. Cada tanto voy a recibir sus...".

Más adelante, el periodista le recuerda que Semilla, el bajista de Los Redondos, dijo alguna vez "que si los agarraba Patricio Rey les pegaba una patada en el culo a todos". "Sí, claro. Si los agarra Pancho Silva", le contestó el Mono.

Coincide con el reportaje de El Tribuno a Ramiro Kántor -que fue uno de los organizadores del primer recital de Los Redondos de Ricota" llevado a cabo en el bar El Polaco en 1977 a una cuadra de la plaza 9 de Julio-, donde afirma la radical posición de Pancho Silva. "Cuando les propusimos que vengan a Salta a tocar, se alquilaron un colectivo y vinieron como 30 personas. Por entonces no tenían nombre. Aquí le pusieron 'Patricio Rey' por el pintor Francisco 'Pancho' Silva que ya vivía en Cafayate, pero que también venía de La Plata y de estar con la gente de la Cofradía de la Flor Solar. Yo creo que ellos no dijeron nada porque es más fácil que no haya influencias. Evita explicaciones y referencias a un tercero. Pero con Pancho no se trataba solo de un cocinero, sino de un loco en serio", dijo Kántor en esos días.

