Para Santos, el nuevo esquema de feriados "es ventajoso para todos"

El ministro de Turismo, Gustavo Santos, señaló este martes que la modificación en el esquema de feriados nacionales "es ventajoso para todos" ya que "consigue un equilibrio" entre las demandas de ese sector y del industrial, además de buscar garantizar los 180 días de clase anuales establecidos por ley.



El presidente Mauricio Macri modificó ayer a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el esquema establecido durante la administración kirchnerista y eliminó los dos denominados “puente”, por lo que el número de feriados por año quedó fijado en 16.



"El resultado es ventajoso para todos. Se consiguió un equilibrio para el turismo que va a tener casi los mismos feriados y los 7 dias ganados de marzo, tendremos 180 dias de clase para la educacion y un impacto que no afecte al sector industrial y comerciante", indicó el funcionario en declaraciones a FM Millenium.



Santos comentó que los feriados "puente" eran "feriados arbitrarios que impactaban en la competitividad de nuestros sector industrial y comercial porque generaban gastos extra".



Aclaró que el sector del turismo "no está enojado" ya que, a su entender, se ve beneficiado que este año "las clases no empezaran los ùltimos dìas de febrero, como sucediò en los ùltimos años, lo que era percibido que las vacaciones se cortaban el 15 de febrero".



"Bajo esa premisa el Ministerio de Educacion decidió iniciar las clases el 6 de marzo y con esto nos garantizamos un verano pleno de dos meses, enero y febrero, los meses de mayor actividad", añadió.