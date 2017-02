El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró hoy que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino "no es un problema político, es un tema técnico de carácter judicial" y adelantó que el presidente Mauricio Macri le solicitará a la Auditoría General de la Nación un veredicto antes de que haya una resolución judicial final.



"No es un problema político, es un tema técnico, de carácter judicial, y que el Estado interviene como hace con cualquier tema de este tipo", sostuvo Peña durante una conferencia de prensa que dio junto al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, luego de una reunión de Gabinete.



Además, el funcionario explicó que "para evitar cualquier tipo de duda sobre un posible conflicto de intereses, (el presidente Mauricio Macri) le solicitará a la AGN que dé un veredicto técnico antes de dictar una resolución. Recordamos que la AGN, que es un organismo constitucional, que le corresponde a la oposición".



Asimismo, Peña informó que se le solicitará a la Auditoría General de la Nación (AGN) que se exprese sobre el acuerdo, el cual calificó de "técnico, no político". En ese sentido, reiteró que "no hay conflicto de intereses" pese a que se trata de una empresa propiedad del grupo familiar del presidente Mauricio Macri, SOCMA encabezada por su padre, y el Estado nacional.



El jefe de Gabinete sostuvo que "lo que nosotros planteamos tiene que ver con integrar las demandas en una sola acción. Planteamos que la Cámara integre todas las discusiones para que no haya desequilibrios. Si hay un perjuicio para el Estado es por no haberlo resuelto en estos 12 años".



"Nuestro planteo es muy claro: se obró según la ley en el marco de una discusión judicial, con total transparencia. La transparencia y legalidad es total, tenemos absoluta y plena convicción de ello", añadió.



En tanto, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aseguró que el presidente Mauricio Macri "tiene vedado por ley interesarse por un problema donde haya intereses familiares", al hacer mención al acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino.



"Jamás consulté este tema con el Presidente, porque el Presidente tienen vedado por ley interferir ante cualquier tema que tenga que ver con un familiar", explicó Aguad en conferencia de prensa.