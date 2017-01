¡Para aplaudir! Ontiveros ayudó a un piloto accidentado y fue destacado por el Dakar

Alberto Ontiveros que el Dakar es mucho más que llegar antes a una etapa. El sanjuanino, que otras oportunidades había sido ayudado, fue destacado por un gran gesto que tuvo con el sudafricano David Thomas.

El sanjuanino acompañó al accidentado piloto africano hasta que llegó la asistencia médica. Ontiveros notó que algo andaba mal y decidió parar su moto para colaborar con el lesionado.

La página web oficial del Dakar decidió remarcar y dar a conocer esta historia. Allí lograron entrevistar al Puchi que dio los detalles de lo ocurrido.

Esta fue la nota publicada:

Enfundado todavía en el mono lleno de barro y sentado solo en la zona de catering frente a un plato de pasta a las 7 de la tarde, Alberto Ontiveros tiene todo el aspecto de un motorista para el que la jornada no ha sido un camino de rosas. Aun así, responde: "No, a mí me fue bien. A mí por lo menos sí. Llevaba un tiempo rodando con el 76, David Thomas. Llovía y el terreno estaba muy resbaladizo. Y de pronto, en una bajada lo pierdo de vista y al final lo veo un poco más abajo, en el piso, al lado de su moto. Paro y estaba consciente, pero me decía algo así como Crash my leg! Crash my leg!. Llamé a las asistencias y me quedé con él hasta que llegó el helicóptero. Unos 20 minutos, más o menos. Todo ese tiempo tuve que hablar con él para dar información por teléfono a los médicos, pero con mi inglés... En fin, he hecho lo que he podido". Después, las cosas tampoco han sido coser y cantar para el piloto argentino: "Tuve mucho frío al final de la etapa y, cuando llegué al vivac, mi equipo aún no estaba, así que me vine aquí. Uf, pero tengo mucho frío y me gustaría cambiarme. Esperaré, qué remedio".





