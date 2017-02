"Papá, por favor no me mates": la desesperación de un niño de 11 años en la masacre de Hurlingham

Un hombre mató a cinco familiares e hirió a otras tres personas durante la noche de este domingo en el partido bonaerense de Hurlingham. Los primeros asesinatos se registraron en una casa ubicada en el cruce de Cañuelas y Asamblea, localidad de William Morris. Un vecino llamado Marcelo se enteró de lo que había ocurrido porque el hijo de una de las víctimas acudió desesperado a su domicilio. Es que Diego Loscalzo, ex pareja de su madre, acababa de asesinar a su familia delante de sus ojos.

"Uriel vino a tocarme la puerta de mi casa y lo hice pasar pensando que le estaban robando", dijo Marcelo. "El Chino me mató a mi mamá", le contó el menor a su vecino.

En la vivienda, junto a Uriel, estaban Romina Maguna, Vanesa Maguna y Darío Daniel Díaz, las primeras tres del total de cinco personas que mató Loscalzo esa misma noche.

"El hijo de Romina me dijo que este chico (Loscalzo) le había puesto el arma en el pecho y que le decía: 'Papá, por favor no me mates'", relató.

Según Marcelo, quien llamó de inmediato al 911, en el domicilio se produjeron unos "15 o 17 disparos". De acuerdo con su testimonio, en el fondo de la casa había otros tres menores.

Luego, Loscalzo se trasladó al domicilio de sus ex suegros, ubicado en el cruce de Beethoven y Schubert, en la localidad de Villa Tesei del mismo municipio. Allí ultimó a la madre de su ex mujer, Juana Paiva, y a José Maguna, hermano de la primera víctima.

En tanto, resultaron heridas una vecina de 36 años, una nena de 12 años y la esposa de José Maguna, Mónica Beatriz Lloret, quien perdió el embarazo de nueve meses de gestación.