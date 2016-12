Pamela Sosa reconoció que tiene un atraso

"A mí me entregaron los estudios de que podía ser mamá después de todo lo que pasó hace tres meses atrás y desde ahí decidimos comenzar a buscar y este mes parece hay una gran expectativa y estamos felices", agregó.

La ex de Aníbal Lotocki contó de la ansiedad que tienen por saber si está o no: "Todas la semanas estoy descompuesta, con sueño, él me dice que estoy embaraza. No me quiero enloquecer él ya quiere ser papá".