Un sacerdote acusó a Halloween de usar a los niños para difundir el mal

Un sacerdote de Maipú, Miguel Ángel López D'Ambola, difundió un audio rechazando los festejos, por "satánicos". Circuló primero en un grupo de laicos y luego se viralizó.





El cura advierte que la celebración "no es una fiesta inocente, pues tiene un trasfondo de ocultismo propio de las corrientes satánicas" y que "se usa a los niños para difundir el mal".





Deuteronomio 18:10-12. Que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco irá ningún encantador, ni consultor de espectros o de espíritus, ni evocador de muertos. Porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor, tu Dios (...).



cura-1.jpg Mentor. El cura López D'Ambola se dirigió a los padres del grupo de catequesis de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria.

Efesios 4:27. No den ocasión al demonio.

1 Pedro 5:8. Sean sobrios y estén siempre alerta porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente, buscando a quién devorar.

Santiago 4: 7. Resistan al demonio, y él se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.





En el Arzobispado no estaban enterados de la cadena de mensajes

El vocero del Arzobispado, Marcelo De Benedictis, dijo desconocer el audio y también su supuesto origen. "Muchas veces circulan este tipo de cadenas, que no tienen el origen que dicen", sostuvo, y prefirió no emitir juicio sobre la polémica de si se debe o no celebrar Halloween.





Foto-01.jpg Simón, el notario Juan Martínez, y el vocero de la Iglesia en Mendoza, Marcelo De Benedictis.