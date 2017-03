Un joven que sufre la enfermedad que tuvo Messi y hace casi 2 meses que no recibe las hormonas

Jorge no tiene obra social y para tratarse necesita hormonas, que se inyecta todas las noches para crecer al ritmo que lo hace el grueso de los chicos de su edad.





Pero esas hormonas se las envían desde el Ministerio de Salud de la Nación y desde hace casi dos meses dejó de recibirlas.





La familia de Jorge no sabe cuándo se las van a volver a mandar porque en el hospital Notti, que es donde lo atienden, no pudieron especificarle una fecha.





Es más, no le supieron explicar por qué no llegan. Y ni la madre ni los médicos descartan la posibilidad de que haya faltante, no porque esa droga no se fabrique en el país sino porque el Gobierno nacional decidió recortar los recursos en medicamentos de este tipo.





Figurita repetida

El tratamiento hormonal de Jorge se suspendió en febrero y no es la primera vez.





En esta ocasión lleva más de un mes y medio sin aplicarse la droga (somatotropina) pero de marzo a octubre de 2015 pasó por la misma situación, ya que le habían cortado el suministro.





La raíz de la historia surge hace más de dos años, cuando el padre de Jorge cobró un dinero por la ART y automáticamente quedó sin efecto el seguro de desempleo, que era el que le garantizaba las hormonas al pequeño.





Para acceder a este medicamento, que hoy tiene un valor mensual de $12.000 aproximadamente, existen dos vías: tener una obra social o no tener ningún tipo de cobertura y así recibirlo del Ministerio de Salud, a través de un intermediario, que en este caso es el Notti.





"Cuando teníamos cobertura no teníamos problemas. Pero desde que lo hacemos por el Ministerio de Salud, sí", explicó la madre, sentada en su casa del barrio La Gloria, en Godoy Cruz, dentro del Gran Mendoza, donde tienen un almacén.





A Jorge, quien tiene una hermana melliza bastante más alta que él, le diagnosticaron la enfermedad a los 8 años, aunque en realidad se le declaró a los 3.