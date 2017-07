Un joven chef sanjuanino ayudó a nacer a un bebé en medio de un pueblo rural de La Rioja

Franco Cuenca es el encargado de un hotel ubicado a 180 kilómetros de la capital riojana. El joven contó que ayer estaba desayunando cuando llegó al hotel la esposa de uno de sus compañeros.





La mujer venía a punto de parir. El joven pensó que podían darle algo para tomar y acompañarla hasta que llegara la ambulancia que debe viajar desde Patquia que queda a 80 kilómetros de distancia.





El problema es que el niño no podía esperar. "Cuando vi que el bebé estaba por nacer ayudamos a la mamá a subir dos escalones hasta el ingreso al hotel, luego la ubicamos en un lugar calefaccionado", relató el joven.





Franco reconoció que estaba nervioso pero entendió que en ese momento era necesario ayudar a la mamá y su hijo, así que les pidió a todos que salieran del lugar para darle privacidad a la madre.





"Poco después salió el bebé cuando lo sentí en mis manos, cuando lo recibí se me corrían las lágrimas", confesó este joven chef que confiesa que no tiene conocimientos en primeros auxilios y hasta siente fobia al ir a los hospitales.





Una vez que el bebé nació le pidió a sus colaboradores en el hotel que le acercaran una tijera, la limpió con alcohol y luego cortó el cordón.





El siguiente pasó fue traer un fuentón con agua tibia y darle su primer baño al recién nacido. "Lo limpie bien y lo envolví", se veía bien así que luego fui a ver a la mamá para darle tranquilidad de que su hijo estaba sanito", contó el cocinero valliisto.





Poco después llegó una enfermera de la zona quien pudo comprobar que el bebé estaba bien y le tomó la presión a la mamá. Ambos estaban en buenas condiciones. Una hora después llegó la ambulancia quien traslado a los dos a un centro asistencial.





"La gente me dice que soy un héroe, yo no me siento así, sólo espero en realidad es que esta historia sirva para que las autoridades y la sociedad tomen conciencia de lo difícil que es la vida en las zonas rurales", concluyó el sanjuanino.

