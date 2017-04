Triaca: "Las paritarias cierran pensando en que vamos a un proceso de baja inflación"

El Gobierno ratificó que en la Argentina las "paritarias son libres" y analizó que las discusiones salariales en el sector privado están cerrando "en torno del 20, 21 por ciento" de aumento "pensando en que vamos a un proceso de baja inflación".



Así lo expresó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien tras plantear que "este año hay una expectativa de inflación del 18 por ciento", destacó la incorporación de la "cláusula gatillo" en muchos de los acuerdos salariales celebrados, a fin de preservar el ingreso de los trabajadores en el caso de dispararse el costo de vida.



"Es una forma de dar previsibilidad y de dar confianza", enfatizó.



En declaraciones a radio Continental, el funcionario resaltó al respecto: "Lo que decimos es, como queremos cuidar el poder adquisitivo del salario, si las circunstancias son distintas de las que estamos planteando nosotros, no tenemos ningún problema de que se reconozca la recomposición del poder adquisitivo en las circunstancias que sean".



Triaca fue consultado sobre el nivel de aumentos salariales que se están registrando en las discusiones paritarias que, hasta ahora, se vienen desarrollando en el sector privado.



"Cuando nosotros decíamos el año pasado que queríamos paritarias libres y cuidar el poder adquisitivo del salario lo que reflejamos es esta negociación", reflexionó.



En tal sentido, el ministro precisó que "el año pasado hubo un promedio de negociación paritaria entre el 33 y 34 por ciento, dependiendo el momento del año y la circunstancia donde se negoció".



"Y este año hay una expectativa de inflación del 18 por ciento; ahora, muchas de esas paritarias tenían que adecuar la recomposición salarial a partir de esa negociación y así se hizo. Por eso están en torno del 20, al 21 por ciento; por eso estamos pensando en que vamos a un proceso de baja inflación, un proceso sostenido en esa baja", puntualizó.



El responsable de la cartera laboral insistió en destacar los números oficiales que dan cuenta de una "baja" del costo de vida.



"Eso es una conquista de todos los argentinos, o sea, el Gobierno desarrolla las medidas pero todos los argentinos acompañamos la voluntad de bajar la inflación", afirmó.



Confirmó además que el Gobierno analiza "en detalle, con mucho cuidado" la posibilidad de eximir del Impuesto a las Ganancias los "viáticos y los adelantos de gastos" que cobran los trabajadores del transporte.



Triaca aclaró que el impacto de ese impuesto en las horas extras no forma parte de la discusión que realizan funcionarios de la Casa Rosada, la AFIP y sindicatos del sector, al recordar la ley que estableció que no se modifican las "alícuotas" en razón de ese rubro.



"Sobre horas extras está claro lo que sancionó la ley que dice que lo que no va a modificarse son las alícuotas a partir de las horas extras", remarcó.