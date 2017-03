Tras 4 años de lucha le dieron el título secundario a un joven con Síndrome de Down

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires ordenó extender el título secundario a un joven con Síndrome de Down que concluyó sus estudios en una escuela del barrio porteño de San Telmo en el 2013.



La Sala III de la Cámara porteña rechazó los recursos de apelación que habían sido presentados por el Gobierno de la Ciudad y por la Sociedad San Vicente de Paul, a la cual pertenece el Instituto Jesús María, al que concurrió el joven Alan Rodríguez.



Las apelaciones habían sido presentadas contra la resolución que dictó en octubre del año pasado la jueza de primera instancia Romina Tesone en la cual había hecho lugar a la acción de amparo impulsada por Rodríguez, a fin de que se le entregue el título tras haber concluido sus estudios con un proyecto pedagógico individual acorde a sus capacidades.



Según informó el portal iJudicial, con el voto de los jueces Hugo Zuleta y Esteban Centanaro, se resolvió "confirmar la sentencia recurrida, con costas", por lo que se ordenó la entrega del título.



La apelación planteada por el Gobierno porteño -luego del fallo de la jueza Tesone- se centró en que "el actor no aprobó los contenidos mínimos requeridos para todas las materias de cada año del ciclo secundario", mientras que advirtió que la entrega del título secundario al actor "significaría colocarlo en una situación de privilegio frente a otras personas".



En la resolución firmada a favor del joven, los camaristas coincidieron con los argumentos expuestos en el dictamen de la fiscalía del caso en el cual se expresa que "el GCBA no ha encarado una propuesta argumental tendiente a impugnar las diversas aristas que surgen del desarrollo realizado por el tribunal de grado".



Además, en el fallo se indicó que "no se advierte en qué sentido el demandado estaría cumpliendo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que establece para los Estados la obligación de asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles".