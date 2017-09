Te contamos lo que tenés que saber para hacer el 08 online en el medio del boom del sistema

Hoy comenzó a funcionar oficialmente la versión digital del formulario 08, que se usa para operaciones de compra-venta de autos y motos. El nuevo sistema de transferencia de dominio está disponible en la página web de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) y ya 300 personas cargaron de esa manera su trámite.





Según confirmaron fuentes de la DNRPA, ya en el fin de semana, cuando en los medios se conoció la implementación del nuevo sistema, hubo usuarios que empezaron a hacer la carga de sus trámites online. Hasta las 11 de la mañana, ya se habían cargado 300 pedidos de transferencia de autos y motos.





Allí aparecerá un link que remitirá a la planilla oficial a completar. Con esta nueva modalidad, el organismo espera ahorrar en papel y en tiempo de trámite.



"No sólo será evitar el formulado carbónico histórico. También se evitarán pasos ya que se puede cargar la información en una web amigable y sencilla. Se necesitarán algunos datos: el dominio, los datos de la compra-venta y los de la parte compradora y vendedora. No hace falta llenar todo el formulario, como históricamente se hacía. Sólo necesita se ir a la sucursal cercana a firmar", explicó el viernes al hacer el anuncio Oscar Agost Carreño, subdirector de la DNRPA.Hasta ahora, este tipo de operaciones era un papeleo engorroso y molesto. El trámite debía hacerse en persona, en las sucursales registrales. Y solía demandar al menos una hora entre llenar el formulario y firmar los papeles. Con la nueva herramienta, aseguran que no sólo se agilizará la carga, sino la espera en el registro, porque el turno ahora se otorga también online, con lo que habría menos demoras.



Otra novedad es que cada una de las partes podrá cargar por separado el formulario. Por ejemplo: el vendedor empieza el trámite en su computadora y luego le manda el número de precarga al comprador para que continúe la operación. "Después van al registro y dicen verbalmente el número de precarga. Con eso el registrador puede tomar la firma. No tiene que llevar ningún papel", acotó Agost Carreño.Además, al solicitar un turno online podrán elegir el día y horario en que serán atendidos en el registro correspondiente. Esta nueva herramienta posibilitará, en caso de compra-venta o donación de un auto o moto, simplificar el procedimiento para transferir la titularidad. "Creemos que con esta nueva modalidad el usuario va poder ahorrarse mucho tiempo. Se tardaba 45 minutos y ahora en cinco minutos se hace todo el trámite", asegura el funcionario.





La modernización del sistema fue un punto esencial para agilizar los trámites. "Hoy el 77% de las operaciones son digitales", afirma el funcionario, quien aseguró que el sistema tradicional seguirá funcionario por un tiempo porque "aún hay mucha gente que sigue yendo a las oficinas". En la actualidad, por año, se hacen 1.700.000 transferencias de autos y 270.000 de motos



.