Sin mayores sobresaltos el Gobierno Nacional definió los candidatos bonaerenses

A partir del mediodía de ayer, la quinta de Olivos se convirtió en el comando electoral del oficialismo. Allí confluyeron, además de Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la gobernadora María Eugenia Vidal; el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis; el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai; el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y el consultor Jaime Durán Barba. Entre ellos resolvieron finalmente que Gladys González secundará a Esteban Bullrich en la boleta para el Senado y que Graciela Ocaña encabezará la de Diputados. La postulación de "La Hormiguita" se cobró, en ese sentido, el primer herido del cierre de listas macrista: Facundo Manes no aceptó el segundo casillero en la nómina. Era primero o no era nada, había dicho. "Entonces no sos nada", le avisaron. En privado, hubo festejos en la Casa Rosada por el traspié del médico neurólogo. Había satisfacción, además, porque, hasta ayer, no había internas en ningún distrito del país.

Más allá de la ausencia de Manes, el cierre de listas bonaerense de Cambiemos no presentó grandes sorpresas. Héctor "Toti" Flores, Guillermo Montenegro, Marcela Campagnoli y el radical Fabio Quegtlas completan los primeros cinco lugares de los candidatos para la Cámara baja. A última hora del viernes terminaban de completarse el resto de los casilleros: el subsecretario de Asuntos Electorales, Ezequiel Fernández Langan -del riñón de Peña-, el marplatense Juan Aicega -del PRO-, Javier Campos -del entorno de Elisa Carrió-, el radical Carlos Fernández, una referente de Jorge Macri y un dirigente cercano al sindicalista Gerónimo "Momo" Venegas. La idea del macrismo es obtener entre 12 y 13 bancas de las 35 que se renuevan por la provincia de buenos Aires. Campos, empresario agropecuario millonario, fue uno de los primeros nexos entre Carrió y Macri.

Esta mañana, varios de los principales referentes del oficialismo volverán a reunirse, esta vez en el hotel NH del centro porteño y en la sede del PRO en la esquina de Belgrano y Balcarce, en el barrio de San Telmo. Hasta allí y al local que el macrismo en su versión bonaerense alquiló a escasos metros deberán presentarse los candidatos para rubricar sus candidataturas. El domingo, pasadas las 15, tienen agendada una sesión de fotografía con Vidal, que posará con cada candidato para los afiches de campaña y las imágenes destinadas a las redes sociales.