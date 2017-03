Siguen los tironeos: Marcos Peña responsabilizó a Cristina Kirchner por las protestas

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, advirtió esta mañana que "no es necesario" que la CGT convoque a un paro nacional, sostuvo que una medida de fuerza de ese tipo no "va a mejorar la realidad de los trabajadores" y apuntó contra sectores que "necesitan que fracase el cambio".



"Se avanzó en más temas concretos con los sindicatos en estos quince meses que en el gobierno kirchnerista donde solo se los convocaba para aplaudir en los actos", advirtió Peña.



Durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa Rosada, el funcionario dijo que "el paro no es necesario ni va a mejorar la realidad de los trabajadores al día siguiente".



Peña ratificó que están abiertos canales de diálogo y que "no hay una sola idea que puedan aportar hoy los dirigentes sindicales que no hayan aportado en mesas de diálogo y en las que se esté trabajando".



El jefe de ministros apuntó contra sectores que, según dijo, "necesitan que fracase el cambio, empezando por la expresidenta (Cristina) Kirchner, porque necesita discutir otras cosas en otros lugares".



"El camino del cambio no tiene retorno, va para adelante porque los argentinos son los que lo decidieron", subrayó Peña, quien rechazó que pueda darse una "vuelta atrás a un pasado que los argentinos rechazaron".