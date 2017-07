Sergio Massa presiona para echar a De Vido: "Que todos hagan pública su posición"

El líder del Frente Renovador , Sergio Massa , pidió hoy que todos los bloques de la Cámara de Diputados hagan pública su postura respecto a la expulsión de Julio de Vido , ex ministro de Planificación y actual legislador, antes de la sesión especial prevista para el miércoles próximo.

"Honestamente, espero que todos hagan pública su posición previo a la sesión", dijo en diálogo con Radio Mitre. "No conozco la posición de todos los bloques, sería un error decir cómo va a votar cada uno", estimó Massa.

Sin los votos necesarios para expulsar a De Vido del cuerpo, el interbloque de Cambiemos avanzará igual con la sesión especial del miércoles próximo para exponer a quienes no voten a favor de la exclusión del ex funcionario kirchnerista. De esta forma, intentará trazar "una frontera moral" en la Cámara entre los que rechazan la corrupción y los que al menos la toleran.

Para acorralar a los bloques de izquierda y otras bancadas pequeñas, el oficialismo intentaría bloquear las abstenciones para obligar a los legisladores a manifestarse a favor o en contra de la exclusión del ex ministro. El massismo, principal aliado de Cambiemos en la maniobra para expulsar a De Vido, no está dispuesto a apoyar esa idea. "No se puede violentar la voluntad de un legislador", dijeron desde el bloque que conduce Graciela Camaño.

