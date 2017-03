Según la Universidad Católica, la pobreza volvió a crecer en Argentina

La Universidad Católica Argentina (UCA), dio a conocer alarmantes cifras sobre pobreza y desigualdad, que se ubican en los niveles más altos de los últimos años. Según el informe, desde abril de 2016 se sumaron 1,5 millones de nuevos pobres con lo que la cifra total alcanza los 13 millones. Esto es un 32,9% de la población.



Los preocupantes datos se desprenden del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que depende de la UCA. Así, el estudio señala que la pobreza se incrementó de 32,6% que había registrado en abril de 2016 a 32,9%; es decir que se sumaron 1,5 millones de personas. A fines de 2015, el porcentaje era de 29%.



El informe tiene como objetivo dar continuidad al estudio de la pobreza por ingresos a través de indicadores que permiten evaluar los cambios en el nivel de bienestar económico según distintas características socio-económicas y socio-demográficas de la población.



"En un contexto en donde las estadísticas oficiales se encuentran en proceso de reconstrucción, los informes que ofrece el Observatorio de la Deuda Social Argentina permiten complementar y dotar de comparabilidad al estudio de los problemas sociales que aquejan a nuestra sociedad", señalaron desde la UCA.



En las últimas estadísticas que publicó el organismo, para el tercer trimestre de 2016, Salvia estimó que "la indigencia aumentó" al mismo tiempo que consideró que "el fenómeno de la marginalidad que experimenta Argentina no es nuevo" ya que "es una pobreza estructural que tiene como clave la ausencia de mecanismos de empleo".



Asimismo, Salvia recordó que en el primer trimestre del año pasado, las estadísticas del Observatorio de la UCA revelaron que "el más perjudicado no fue el segmento más indigente, sino las clases medias bajas o los sectores pobres no indigentes".



El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA reiteró: "No podemos negar que haber salido de esas condiciones macroeconómicas (del gobierno kirchnerista) y las medidas económicas que se tomaron (en el gobierno de Mauricio Macri), la falta de una reactivación y el aumento inflacionario por sobre las expectativas populares y oficiales, produjo que se agravara la pobreza y sobre todo la pobreza extrema en los sectores más carentes".