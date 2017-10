La nueva línea de Ahorro Joven del Programa de Crédito Argentino (Procrear) abrió este lunes la inscripción on line para interesados de entre 18 y 35 años en obtener un crédito hipotecario para la compra de su primera vivienda.El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, informó que a partir de las 9 de mañana estará abierta la inscripción a través de la página web del ProCrear, www.argentina.gob.ar/procrear "Es un crédito destinado a generar inclusión financiera, apuntamos a los jóvenes que tienen su primer trabajo, monotributistas, o un empleo no registrado, pero que pueden generarse un ahorro y mantener la capacidad de pago", destacó el subsecretario Ivan Kerr.A partir de esta iniciativa, se abre la posibilidad para que jóvenes de 18 y hasta 35 años, que posean ingresos de entre 2 y 4 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (17.720 y 35.440 pesos), ya sea a través de un trabajo formal o no registrado, y sin necesidad de contar con ahorro previos, puedan adquirir un crédito hipotecario para la compra de su primera vivienda.El plan contempla 40.000 beneficiarios que deberán ahorrar durante 12 meses en un Plazo Fijo UVA al menos el 5 por ciento del valor de una propiedad nueva o usada de hasta 60 mil UVAs (1.200.000 pesos), y recibirán un subsidio no reembolsable por parte del Estado Nacional, de hasta 12 mil UVA (240.000 pesos).Las inscripciones podrán realizarse hasta el 15 de noviembre inclusive, y los beneficiarios serán seleccionados por puntaje; las personas con hijos, familiares con algún tipo de discapacidad, o que se hayan anotado en algún llamado anterior, tendrán un mayor puntaje.