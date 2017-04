Se cansó de protestar e hizo la gran "Bombita" en la empresa de cable

"¿Me van a tomar el reclamo ahora?", exclamó indignado un cliente al tiempo que destruía el decodificador de su servicio de cable en la sucursal más cercana a su domicilio que encontró abierta.





Según consta en un video que ya es viral en las redes sociales, el protagonista de esta historia llegó furioso y se despachó contra los empleados de atención al público del local porque desde hacía dos meses que pedía la baja del servicio de televisión digital y le seguía llegando la factura a su casa.









Además, según denuncia en el video, este cliente perdió su trabajo por quedarse esperando a los técnicos que desinstalarían el aparato.





Embed



Fuente: La Nación



"Estoy pidiendo la baja hace dos meses. Me cansé de llamar y me dijeron que del 1 al 15 me dan de baja el servicio. Me tienen podrido", gritó. Luego, saltó sobre el equipo hasta destrozarlo, notablemente enojado porque, como denuncian muchos clientes, no pudo deshacerse del servicio con la misma velocidad que lo contrató, sino todo lo contrario.