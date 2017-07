Se acabó la incertidumbre: Cristina será candidata a senadora nacional junto a Jorge Taiana

La definición de las listas se demoró por los potenciales efectos de la cumbre que anoche mantuvieron CFK y Randazzo: se esperó hasta último momento para saber si había que hacer retoques en las nóminas, ante la posibilidad de que varios intendentes decidieran abandonar al ex secretario de Transporte para sumarse al frente que lidera la ex jefa de Estado. Varios presionaron para que se aceptara la oferta de la unidad, pero otros entendieron que esa reunión en Recoleta tuvo otro sentido: "En realidad no hubo negociación, lo que Cristina ofrecía era una rendición", resumió con crudeza un aliado de Randazzo.