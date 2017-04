Scioli dispuesto a ir a internas con Randazzo, pero antes pide definir programas

El ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli se refirió a las internas partidarias de agosto y eludió hablar de las posibles candidaturas dentro del FpV, al señalar que "en este momento, más que las personas lo que hay que definir con toda claridad es nuestro programa y nuestra agenda, haciéndonos eco de los problemas de la gente".



En una entrevista con el diario "El Tribuno" de Salta, Scioli, al responder a una pregunta sobre una posible elección interna enfrentando a Florencio Randazzo, señaló que "lo que me parece importante es ir a una interna participativa en donde se de un debate profundo y dirimir allí las diferencias democráticamente y que queden potenciadas las candidaturas y nuestro espacio político como alternativa a lo que nos propone Cambiemos".



Scioli consideró además que "esta segunda etapa" del gobierno del presidente Mauricio Macri "seguramente tendrá privatizaciones", aunque no especificó en que sector se producirían, al tiempo que aseguró que la actual gestión "seguirá teniendo al salario como variable de ajuste".



"Como una vez lo advertí, ahora quiero advertir sobre esta segunda etapa que seguramente tendrá privatizaciones y seguirá teniendo al salario como variable de ajuste", remarcó el también ex candidato presidencial del FPV.



En una entrevista publicada hoy en el diario salteño El Tribuno, Scioli sostuvo que "la segunda etapa del ajuste de Macri tendrá privatizaciones".



En este contexto, el dirigente del Frente para la Victoria (FpV) adujo que el gobierno "no logró unir a los argentinos" cuando fue una de sus prioridades de campaña y lo atribuyó a las "desigualdades sociales que generaron las medidas económicas que se tomaron".



"Los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres y la clase media ve retroceder su nivel de vida de forma constante", puso como ejemplo.



Acerca de la crisis política en la provincia de Santa Cruz, Scioli dijo que le "parece importante que se abra un espacio de diálogo con la Nación para que puedan articular un camino de solución para descomprimir esta situación conflictiva que se ha generado".



"Tal como se ha hecho con otras provincias, espero que entre el gobierno de Santa Cruz y el nacional se pueda no sólo resolver este tema puntual sino hacer un programa de trabajo", propuso.



Para Scioli, el origen de esta crisis se encuentra en que "Santa Cruz está recibiendo menos recursos en términos reales porque ha bajado la actividad económica".



"Al haberle sacado las retenciones a diferentes actividades también llega menos distribución de recursos. Esto se suma a la baja genuina de actividad económica que hay en cada provincia", detalló.



En este sentido, el ex candidato presidencial sostuvo que "en la segunda etapa del ajuste sobre las provincias podrán recaer los mismos recortes y ajustes que está anunciando el gobierno nacional, en lo que denomina la profundización de este programa económico, lo que exige a los peronistas tener una actitud de salir a defender a la gente de cara a una propuesta superadora".