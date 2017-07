Randazzo: "Este es un gobierno de ricos para ricos"

El precandidato a senador nacional por el espacio Cumplir, Florencio Randazzo, criticó al presidente Mauricio Macri al asegurar que "gobierna para ricos" y lo acusó de "no cumplir con las promesas de campaña".

En el marco de una conferencia de presa, el ex ministro de Transporte arremetió contra el Gobierno y se diferenció de la oposición: "Queremos ponerle un límite a Macri sin oportunismo y sin soberbia".

"Este es un gobierno insensible de ricos que gobierna para ricos. Es un gobierno que abandona a los que menos tienen, abandona a los trabajadores y abandona los derechos", disparó el ex funcionario de Cristina Kirchner.

En otro orden, Randazzo aseguró que hizo un "esfuerzo hasta el final" para que dentro del peronismo se diera "una reflexión profunda" sobre la derrota electoral en las presidenciales del 2015.

"Cuando me hice cargo de los ferrocarriles después de la tragedia de Once, cumplí; cuando dije que si el candidato (a presidente) era elegido a dedo yo me iba a mi casa, cumplí", subrayó Randazzo.

