Randazzo confirmó que será precandidato a senador por el PJ bonaerense

Pese a que la decisión de Randazo está tomada, desde su entorno dejaron entrever que puede haber alguna novedad antes de que termine el día. No descartan mantener negociaciones con diferentes sectores del PJ antes de la medianoche. Aunque la mayoría de las voces del randazzismo coinciden en marcar que no habrá acuerdo con Cristina Kirchner ni con Sergio Massa. "No hay margen de maniobra", repiten.