¿Qué se podría haber hecho con la plata que gastó De Vido en la importación de gas?

En el marco de la causa que investiga presuntos sobre sobreprecios en la compra de barco de gas licuado durante el kirchnerismo, el juez Claudio Bonadio estimó que entre 2008 y 2015 la gestión del ex ministro de Planificación, Julio, realizó importaciones por US$ 15.316 millones para traer ese producto del exterior, que habrían ocasionado un perjuicio económico de casi U$S 7.000 millones para el Estado.





El esquema era difícil de explicar para los propios funcionarios, dado que mientras las petroleras con producción local cobraban un precio promedio en torno a los US$ 2 el millón de BTU (la unidad de medida), el gobierno anterior llegó a convalidar a través de Enarsa erogaciones superiores a los US$ 15 el millón de BTU en el exterior. Eso también provocó la caída sistemática de la producción local de gas.





¿Qué podría haber hecho la administración de Cristina Kirchner con los fondos que destinó a comprar gas licuado, que llegaba por barco? Los números son llamativos. Las importaciones de gas representan el equivalente a tres estatizaciones del 51% de YPF o a cinco soterramientos del tren Sarmiento, la obra de infraestructura más grande que promovió el kirchnerismo.





También representa el equivalente a unas 190 millones de asignaciones universal por hijo. En otros términos, todos los argentinos podrían recibir al menos cuatro veces esa asistencia con los fondos que De Vido ordenó girar al exterior. O a 37 millones de jubilaciones mínimas.





En términos de infraestructura, se podrían haber hecho más de 29.000 jardines de infantes, o pagar 30,3 millones de salarios mínimos.

Fuente: Perfil