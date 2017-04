Qué le dijo Macri al papá de Emanuel Balbo, el hincha de Belgrano que fue asesinado

"Estaba muy conmovido por todo lo sucedido. Me dijo que me daba todo su apoyo, que en lo que hiciera falta le hablara. Estaba muy consternado. Iba a ver la forma de que esto llegar a las últimas consecuencias. Me dio su respaldo", señaló en diálogo con Cadena 3 de Córdoba.

La conversación con el mandatario duró alrededor de 10 minutos y allí hubo una frase que lo sorprendió: "Me dejó helado porque me dijo: 'La verdad, te admiro'. Que él me admire a mí, me dejó helado"Macri le entregó un contacto para poder seguir comunicados y que a través de esa vía Raúl le hiciera llegar todas las inquietudes que surjan. "Le mandó un saludo a mi señora y me dijo que lo que estuviera a su alcance que le hablará. Tengo un número de teléfono ahí", detalló Balbo.





El padre de Emanuel reconoció que votó al presidente en las últimas elecciones. "Soy un número, alguno de esos millones de argentinos. ¿La verdad? Yo quería un cambio. Lo había votado", sentenció.





Emanuel cayó desde una de las bocas de acceso de la tribuna Daniel Willington del Estadio Mario Alberto Kempes luego de recibir golpes, empujones e insultos de diferentes hinchas. Dos días más tarde falleció.





En total, son siete las personas detenidas por este suceso, entre los que se destaca la figura de Oscar Sapito Gómez, acusado de ser el instigador. Además están presos Héctor Acevedo (señalado como el que le robó las zapatillas tras caer al vacío), Matías Ezequiel Oliva, Cristian Oliva, Martín Darío Vergara, Pablo Robledo y Yamil Salas.





