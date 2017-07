Preparate: estos son los spots de campaña que vas a ver en todos lados desde el lunes

Radios y canales de TV comenzarán a emitir este lunes y hasta el 10 de agosto los avisos de campaña que las fuerzas políticas realizaron para las PASO del 13 de agosto y cuya exhibición insumirá a las emisoras unos 208 millones de segundos durante los próximos 18 días.

Según establece la ley, las emisoras están obligadas a ceder el 10 por ciento del tiempo de su programación para la propaganda política.

La Dirección Nacional Electoral realizó recientemente el sorteo público por el cual se adjudicaron espacios publicitarios en 2.706 medios de todo el país: 1.869 radios AM y FM, y 837 servicios de cable y TV abierta.

Si bien la campaña de difusión a través de medios televisivos y radiales comienza oficialmente mañana, las distintas fuerzas ya adelantaron algunos de los spots a través de las redes sociales.

Así, ya es posible ver los primeros cortos de campaña de la coalición oficialista Cambiemos, en los que ciudadanos comunes aparecen afirmando que "la provincia somos nosotros" y enfatizan, además de palabras como "equipo", "esperanza" y "juntos", las consignas "haciendo lo que en 25 años no se hizo", y "queda mucho por hacer".

Embed





Esos dichos preceden palabras de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien aparece afirmando que es "importante que nuestros equipos crezcan", a partir de lo cual presentar a los primeros candidatos a diputados nacionales de la lista oficialista.

"Tenemos un gran desafío. Tenemos esperanza. En equipo lo estamos haciendo posible", termina el video de un minuto. Con esas mismas palabras Vidal finalizará cada uno de los nuevos cortos que vayan apareciendo.





En el caso de Unidad Ciudadana, el espacio de la ex presidenta Cristina Kirchner, el spot dura 36 segundos y muestra a ciudadanos comunes, de distintas edades, atravesando situaciones diarias como subir a un colectivo, ir al supermercado, la farmacia, el trabajo. Tras pagar el pasaje, la cuenta de la compra de alimentos o medicinas, cada uno deja un sobre en una urna.

Embed





Al finalizar, se abren los sobres y dentro hay papeles escritos a mano con mensajes que dicen "Macri no quiero vivir con miedo a que me despidan", o "todo sigue aumentando y nuestro sueldo queda igual", "no puedo vivir con la plata de mi jubilación", junto a una música de fondo. "En estas elecciones, el mensaje es tú voto", remata la publicidad de la ex presidenta.

El diputado Sergio Massa también presentó en las redes el spot más largo, de un minuto y once segundos, que reproduce fragmentos e imágenes del discurso del ex intendente de cuando presentó el frente 1País.

Sus aliados, Margarita Stolbizer y el economista Roberto Lavagña son algunos de los dirigentes que se van viendo en planos cortos a medida que el discurso avanza. En el aviso, el espacio propone, entre otras cosas, una rebaja de precios de los alimentos, medicamentos y de las tarifas de servicios públicos.





Embed









En el segundo spot de campaña, Massa buscará explicar el plan "Alerta Buenos Aires" y en el tercer grupo, con una idea más conceptual, analizará la famosa "grieta" y hablará de la necesidad de tener "equipos y propuestas" para salir de la crisis.





En el caso de Cumplir, en el primer spot se verá al ex ministro Florencio Randazzo "en acción" haciendo foco en sus años de gestión con imágenes de archivo arriba de trenes, saludando a pasajeros, en estaciones, con gente tramitando el DNI o los pasaportes, y usando la tarjeta SUBE.

Embed





"A Florencio lo valoran de manera positiva por lo que hizo. Vamos a reforzar ese mensaje", explicaron desde su entorno.

En tanto, los siguientes spots relatarán historias de vida de ciudadanos "afectados por las políticas del presidente Mauricio Macri", que combinarán con sectores con los que "quiere cumplir" Randazzo.

En tanto en la publicidad de campaña del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) los candidatos aparecen escuchando los problemas que aquejan a asalariados en las puertas de fábricas, centros de salud o en charlas con vecinos.

Telam