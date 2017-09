PPT relacionó a falso pastor y "justiciero" con la comuna de La Matanza

Un falso pastor que hacía de justiciero, involucró en sus andanzas a funcionarios de la comuna de La Matanza de Buenos Aires.

Mauro Mauricio Puñales, involucró en una entrevista difundida por el programa Periodismo para Todos, que emite Canal 7 en Mendoza, a altos funcionarios de la Municipalidad de La Matanza en graves acciones delictivas.

El 7 de febrero pasado, un grupo de policías y un civil interceptaron a un ciudadano paraguayo en un móvil de la Policía Local de La Matanza, con otro de apoyo. Agentes con uniforme, y exhibiendo sus armas reglamentarias, se bajaron de una de las camionetas de la Fuerza y se lo llevaron cautivo.

Aquel civil era Mario Puñales. Ahora, entrevistado por Periodismo para Todos y desde la prisión, salpicó con su testimonio a funcionarios del municipio que hoy dirige la kirchnerista Verónica Magario.

El testimonio​

Puñales, que está a un paso del juicio oral, sostuvo que es inocente y que realizaba tareas para el Municipio. Dice que trabajaba ad honorem para la municipalidad y que percibía "vales de combustible". Y afirma que tenía relación "con todos los comisarios de la zona".

Lo cierto es que Puñales aparece en fotos de los operativos de La Matanza como un policía más. Sus familiares y amigos confirmaron que este civil y falso pastor trabajaba como policía para el Municipio.

En la entrevista con PPT, Puñales afirmó que llega al Municipio de la mano de Roberto Natalio Salazar, conocido como "Nico", un comisario que figura como subsecretario de Protección Ciudadana y que está señalado hasta de tener un despacho dentro del propio Municipio.

"(A Salazar) me lo cruzo y me propone que me acerque al Municipio para hablar —dice Puñales en el reportaje—. Es subsecretario de Protección Ciudadana. Es, creo, comisario inspector. Está del tiempo de Alberto Balestrini (ex intendente). Él trabaja dentro del Municipio. Tiene un despacho adentro. Fui montones de veces". Puñales agregó que le habían ofrecido, en un futuro, tener un cargo en La Matanza.

Salazar, según PPT, está investigado también por no poder justificar su patrimonio y que tiene vínculos con el ex intendente Fernando Espinoza, dato que surge de las transcripciones de unas escuchas judiciales.

Más funcionarios

El informe también menciona como supuesto operador, junto a Salazar, a Carlos Orsingher, secretario de Protección Ciudadana de La Matanza.

"Yo hablaba con los dos, con Orsingher y con 'Nico'. Los llamaba y les decía 'pasa este problema, tenemos este hecho de inseguridad o están robando acá'. Orsingher es el que manda toda la Policía'", afirmó el falso pastor en el reportaje.

La Justicia federal de Morón investiga ahora los vínculos de Puñales con el secretario de Protección Ciudadana. Y hay escuchas que constan en la causa de dos comisarios que los mencionan a ambos.

Finalmente, desde Periodismo Para Todos se presentaron en la Municipalidad para preguntar por Salazar. Miguel Flamenco, de seguridad municipal, negó que tuviera despacho en el edificio.

Sin embargo, desde el conmutador confirmaron al programa su número de interno telefónico. El cargo de Salazar de subsecretario también es confirmado, en otro reportaje, por el propio Orsingher.