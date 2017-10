Pidieron que no ordenen el desafuero y la detención de De Vido

La defensa del ex ministro de Planificación kirchnerista, Julio De Vido, sostuvo que la investigación por presunta defraudación en la minera Río Turbio está "direccionada" y el pedido de desafuero y detención formulado en ese expediente en su contra obedecen a un "revanchismo", al rechazar un dictamen del fiscal Carlos Stornelli en el que solicitaba esas medidas, sobre las que debe resolver la Cámara Federal porteña.



En un escrito presentado ante a la sala II del Tribunal de Apelaciones, el abogado defensor de De Vido, Maximiliano Rusconi, sostuvo que debe rechazarse el pedido del fiscal porque el ex ministro y actual diputado nacional tiene "arraigo" y concurre semanalmente a tribunales para ser juzgado por la tragedia de Once.



Además, aludió a un "revanchismo" contra su cliente en referencia al reclamo de detención, consignaron hoy a Télam fuentes judiciales.



La defensa de De Vido mejoró así sus fundamentos para oponerse al reclamo fiscal, avalado ante la Cámara Federal por el fiscal ante ese fuero Germán Moldes, y ahora los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah quedaron en condiciones de resolver.



El escrito fue presentado ayer a las 13.20, diez minutos antes del cierre del horario judicial y luego de que la Cámara rechazara un recurso de Rusconi para llegar a la Cámara Federal de Casación Penal con un planteo para apartar del caso a Irurzun.



Esta recusación de Irurzun fue rechazada "in limine" -sin tratar- por el mismo camarista y su par Farah.

Rusconi advirtió en su escrito que está en desacuerdo con la composición de la sala de la Cámara para llevar la causa, pero sin embargo les pidió que no hagan lugar al pedido de la fiscalía y les recordó que De Vido ya está citado a declaración indagatoria en la causa para el 28 de noviembre próximo.



El juez que investiga el caso, Luis Rodríguez, se negó a ordenar detenciones pero sí dispuso las citaciones a indagatorias por la multimillonaria defraudación con fondos estatales asignados a modernizar el Yacimiento Carbonífero de Rio Turbio en el kirchnerismo.



La defensa de De Vido criticó al fiscal Moldes porque -sostuvo- argumentó como si ya hubiera sentencia en el caso y consideró "arbitrario" suponer que De Vido pueda poner en riesgo la investigación por su condición de diputado.



En el marco de este expediente, el juez Rodríguez llamó a indagatoria a De Vido y a otros 36 imputados por la presunta malversación de fondos que debían ser destinados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El desvío de fondos.



En el marco de esa ronda de indagatorias, el turno para De Vido fue fijado para el 28 de noviembre próximo.