Patricia Bullrich: "Los sindicalistas hace años que no laburan"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que "los sindicalistas hace años que no laburan" en el marco del paro convocado para el próximo jueves por la CGT e instó a que "hagan una jornada solidaria" en las provincias que sufren las inundaciones.



"El paro del jueves es totalmente inexplicable", sostuvo anoche la funcionaria en América TV y pidió a los sindicalistas: "Si tienen la grandeza...por ejemplo, medio país está inundado. Comodoro Rivadavia, Tucumán, Santa Rosa, ¿por que no van a laburar y ayudar?".



"¿No quieren trabajar para las empresas? Vayan, hagan una jornada solidaria, imagínense otra cosa, piensen en otro país...Los sindicalistas que hace años que no laburan, que vayan a trabajar y a ayudar a la gente que la está pasando mal", agregó.



Bullrich dijo también que "en el ministerio la peleamos todos los días contra enemigos mucho más duros que los sindicalistas, los narcos son enemigos muchos más duros que los sindicalistas".



Y continuó, dirigiéndose a los gremialistas: "la Argentina no está bien, estamos mal en educación y estamos sacándola adelante, estamos trabajando para acuerdos petroleros, de la construcción, la ley pyme, de emprendedores, vamos para adelante, dejen de poner trabas".



Según la ministra, el paro "lo hacen porque no pueden dar marcha atrás, no tienen autocrítica, pelean el poder por el poder, hay gente que defiende su propio interés y no el de los trabajadores".



Al ser consultada respecto de si los gremios decretan la huelga por presiones de las bases y de otras agrupaciones políticas, la ministra se preguntó: "¿Quién los apura? Si el gran problema del sindicalismo peronista tradicional fue siempre la izquierda. ¿Qué, ahora le van a dar un lugar? ¿Se va a pelear el Partido Obrero con la CGT tradicional de la Argentina? No tiene sentido".



Bullrich dijo además que "los primeros meses vinimos a dialogar y nos mataron a cachetazos".



Sostuvo que, si bien el gobierno sigue con una postura dialoguista, ahora dice "cuando dialogo digo me planto, es decirles 'a mi no me vas a pasar'. Y eso es lo que dijo la gente el otro día", en referencia a la marcha de apoyo a la gestión de Mauricio Macri, el sábado pasado.



Las declaraciones de la ministra están en sintonía con las del Presidente, quien ayer afirmó que respeta la resolución de la CGT pero que la medida "no ayuda en nada a los trabajadores" y que le costará al país "más de 15.000 millones de pesos" que podrían destinarse a "obras".