Panamá Papers: Macri celebró el fallo y ratificó que "no había ningún delito"

El presidente Mauricio Macri celebró el fallo del juez federal Sebastián Casanello en la causa en su contra por los Panamá Papers y destacó que "desde el primer día" había dicho que "no había ningún delito" en torno a su participación en las sociedades offshore no declaradas.



"No había ningún delito que se me indilgaba", afirmó Macri durante una conferencia de prensa que brindó en Entre Ríos, donde además sostuvo que "la Justicia debe actuar en tiempos más rápidos".



El juez Casanello, sobre la base de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), se declaró este martes incompetente en la causa contra Macri por entender que no hay elementos para avanzar por el delito de lavado de dinero y dividió el expediente entre dos tribunales.



Una parte, en que se investiga si debía declarar esa sociedad extranjera y omitió hacerlo, la envió a un juzgado ordinario que ya venía investigando a Macri por enriquecimiento ilícito y la otra -en que se investiga si existió evasión fiscal- quedará en manos de un juez penal económico, que será quien establezca si hubo un delito tributario.



"Yo el primer día dije que no había ningún delito en lo que se me endilgaba, que no tenía vínculos comerciales con esas sociedades, que no era accionista, que no había recibido ningún ingreso de esas sociedades, con lo cual no tenía por qué haberlas declarado con lo cual no hubo declaración maliciosa ni lavado de dinero, y me alegro que se haya terminado", celebró Macri.



Remarcó, de todos modos, que "deberían tardar menos los procesos judiciales" y insistió en que "es parte del desafío en que estamos todos que la Justicia actúe en forma independiente, como actuó acá", en la causa en su contra.



"Como Presidente recién electo llevé todos mis papeles, no me enojé y dije ´acá están, estoy tranquilo de que las cosas están como corresponden´. Pero también, creo que la Justicia tiene que actuar en tiempos más rápidos porque si no las cosas se dilatan demasiado", remarcó.



El presidente Macri aprovechó además la ocasión para advertir que "lo que tiene que terminarse en la Argentina es la impunidad" y agregó: "Como lo expresaron la mayoría de los argentinos el 1 de abril, no queremos más comportamientos mafiosos, no queremos más gente que se crea dueña de la Argentina".



"Acá todos tenemos que cumplir con la ley, todos tenemos que ser respetuosos de los derechos de los demás y de esa manera, diciéndonos la verdad, dialogando, trabajando en equipo es que vamos a construir la Argentina que soñamos y que nos merecemos", completó.



Casanello investigó si las firmas Fleg Trading, radicada en Bahamas, y Kagemusha, radicada en Panamá, habían infringido algún tipo penal: en ese sentido, la UIF, a cargo de Mario Federici, concluyó que no ven actos que parezcan lavado de dinero.



Esto es así porque Fleg Trading había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde 2008 y Kagemusha había sido disuelta por haber tenido una morosidad de diez años consecutivos en 2006, mientras que además no se pudo acreditar mediante documentos que Fleg Trading hubiera pagado 9 millones de dólares a Socma SA.