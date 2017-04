"Nos dejaron una provincia quebrada", dijo Alicia Kirchner

Masiva marcha de antorchas

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, afirmó que "no es fácil la situación en la provincia, tenemos un ahogo financiero y nos dejaron la provincia quebrada", afirmó a Radio 10 al referirse a la seguidilla de protestas de trabajadores estatales y docentes por deudas salariales y la falta de avances en las negociaciones paritarias. Kirchner señaló que el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, le aseguró que le daría asistencia "en todo", pero se quejó de que "se demora" la ayuda del gobierno nacional.Frigerio "me iba a ayudar en todo, cumplí con lo que ha pedido, pero creo que no hay comunicación de ellos con la parte económica porque las promesas se demoran", sostuvo."No es fácil porque los recursos son limitados y están determinados por el petróleo, las regalías petroleras, y tuvimos un déficit de 6.713 millones de pesos, la disminución en el 86 por ciento de la obra pública, y la eliminación de los reembolsos del puertos patagónicos", indicó la mandataria.Kirchner dijo que no quiere "entrar en una situación de autodiscriminación" al ser consultada sobre si la administración nacional le proporciona los fondos correspondientes, si bien deslizó que siente que "a Jujuy le dieron muchísimo más dinero".De todos modos, manifestó que "agradece" los envíos de recursos del gobierno nacional y consideró también que "otras provincias están en situaciones complejas".Anoche, los sindicatos de docentes y padres de alumnos llevaron a cabo una "marcha de antorchas" por el centro de Río Gallegos luego de que el gobierno provincial suspendiera la audiencia que había convocado para reanudar las negociaciones paritarias.Los docentes santacruceños vienen manteniendo protestas y medidas de fuerza desde el inicio del ciclo lectivo para reclamar un aumento salarial y en rechazo de la oferta provincial de un 10 por ciento en el ítem título, que los gremios consideran equivalente a un incremento del 3 por ciento sobre el total del salario.Además, los maestros junto a médicos y estatales reclaman por el atraso en el pago de los salarios y por la situación de la Caja de Previsión Social provincial.El martes pasado, Kirchner debió salir de la Casa de Gobierno de la provincia cerca de las 4 de la madrugada, luego de permanecer 10 horas en el edificio, debido a que manifestantes bloquearon las puertas durante varias horas en reclamo del pago de sueldos atrasados.En la entrevista radial, Alicia Kirchner admitió "problemas" en su provincia pero atribuyó "una mirada mediática de algunos monopolios que ponen permanentemente tensión" sobre la provincia."Nos dejaron una provincia quebrada pero estamos haciendo lo imposible, tenemos un ahogo financiero, es cierto, no voy a pintar las cosas de otro modo", insistió.Una masiva movilización encabezada por dirigentes de diversos gremios agrupados en la Mesa de Unidad Sindical (MUS), se desplazó en la noche del lunes en una marcha de antorchas por las calles de Río Gallegos hasta la casa de gobierno de Santa Cruz, para reclamarle a la gobernadora, Alicia Kirchner, por educación, salud, justicia y salarios.La manifestación ocupó unas seis cuadras, con antorchas encendidas, y el clamor de la gente pidió que la gobernadora se aparte de su cargo "si no tiene la convicción de poder llevar adelante su gobierno", pidieron.Más allá de las bajas temperaturas y el horario de la manifestación- era casi medianoche- la marcha se concentró en las calles San Martín y Roca donde se leyó, frente a la casa de gobierno un comunicado consensuado por todos los sectores."El Ejecutivo está más abocado a la reunión de fondos para encarar las elecciones de medio tiempo, que en restablecer el orden perdido en la comunidad educativa, donde todos estamos comprendidos: desde docentes, alumnos y padres, hasta las autoridades de Educación y particularmente el gobierno provincial desde el cual la gobernadora, en sus ensayos discursivos para la tribuna, hace un panegírico 'del modelo' y su encomiable desarrollo en Santa Cruz, casi como forma de burlar la historia", leyeron en el comunicado.Otro de los párrafos salientes indicaba: "Sin sensibilidad por los chicos que van por la tercera semana del año sin clases, por el atraso irrecuperable de los conocimientos que no se imparten, ni el mínimo respeto por los padres que sufren la ausencia de los chicos en las aulas, este gobierno provincial ningunea al trabajador docente y no solo se niega a acordar salarios: ni siquiera cumple con el pago mensual de los sueldos de cada trabajador, haciendo de esa obligación una entelequia, un acto de la imaginación, porque los cajeros de los bancos siguen vacíos y ningún funcionario piensa en la estabilidad familiar de los maestros, como si los únicos con derechos a vivir dignamente fueran los que viven de la política"."Este no es un día más, no es una marcha más. El gobierno parece ajeno al dolor que imponen sus actos, su desidia, sus olvidos y sus procedimientos anticonstitucionales y socialmente repudiables. La marcha de las antorchas es para acercarle luz y que puedan pensar en función de todos nosotros. Si no lo logramos, al menos servirá para recordarles que más allá de su accionar oscurantista y perverso con el pueblo trabajador de Santa Cruz, somos capaces de iluminar nuestro propio camino en busca de la dignidad que ellos nos niegan", concluyó el documento leído por la dirigencia sindical ante los manifestantes.