No obstante, más allá de esto y de la cercanía que Macri estableció con Trump en los últimos tiempos no quiere dejar de mostrar su respeto por Obama. La reunión no tiene horario fijado, pero se prevé que será por la mañana, antes de que el ex presidente norteamericano se traslade a Córdoba. Allí lo espera una activa agenda de dos días en la cumbre que está cargo del gobierno de la provincia de Córdoba y de la Advanced Leadirship Foundation. En la primera edición de esa cumbre, celebrada en 2016, asistieron cuatro premios Nobel y se postularon más de 4.500 personas, de las cuales resultaron seleccionadas 300 como líderes de opinión.