Mauricio Macri en plena campaña: "Cristina está viva por culpa de Massa y Randazzo"

"Está viva por culpa del peronismo, especialmente por Massa y Randazzo, que no construyeron y no pudieron convencer a los intendentes", dice el Presidente en la intimidad de la Quinta de Olivos. Y para sostener aún más sus palabras, refiere a una planilla que exhibe la escasa cantidad de intendentes que apoyan a Massa y Randazzo. "En los primeros meses del gobierno, nosotros lo apoyamos a Massa para que surja algo nuevo -confiesa a sus amigos-, pero no hizo nada. ¡Nada!".