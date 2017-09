El programa funcionará de la siguiente manera

*Podrán acceder jóvenes de entre 18 y 35 años.

*La inscripción estará abierta entre el 2 de octubre y el 15 de noviembre. Se hace sólo a través de www.argentina.gob.ar/procrear.

*Hay que tener un ahorro de al menos $ 60.000 durante 12 meses (un plazo fijo UVA).

*Los seleccionados deben solicitar el crédito en alguno de los bancos inscriptos en este programa y recibirán un subsidio de $ 200.000.

*El máximo para esta línea- el crédito UVA a 30 años- será por $ 940.000, por el que se pagará una cuota inicial de $ 5.500.

*Se podrán comprar viviendas de hasta 1.200.000 pesos.

*Si por alguna razón decidís no avanzar con el crédito, recuperás el monto ahorrado en el plazo fijo.

*Si realizaste el ahorro en el banco A, pero querés tomar el préstamo en el banco B, lo podrás hacer sin ningún problema.





El Gobierno lanzará el próximo 2 de octubre una nueva línea de créditos del plan Procrear de acceso a la primera vivienda. La iniciativa contará con una novedad: podrán postularse al crédito aquellos que tienen ingresos informales y que, además, no cuentan con ahorros previos.La iniciativa, que se llamará Procrear Ahorro Joven, prevé otorgar préstamos para la compra de una propiedad que tenga un valor de hasta $ 1,2 millones (para la línea Solución Casa Propia) y buscará facilitar el acceso a la vivienda para aquellos que no cuentan con fondos para cubrir el 10% del valor del inmueble (algo que en las otras líneas se pide como ahorro previo) o que no tengan trabajos registrados.