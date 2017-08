Marcos Peña y Rogelio Frigerio le contestaron a Cristina Fernández

El Gobierno volvió a responder con dureza a las denuncias del kirchnerismo sobre una supuesta manipulación en el recuento de votos en la provincia de Buenos Aires. Al respecto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recordó que "el kirchnerismo cajoneó el proyecto de boleta única electrónica que hubiese evitado dar esta discusión".

En esa línea, Peña sostuvo que el reclamo del espacio de la ex presidente es "cínico e hipócrita", ya que "hicieron el sistema (electoral) y ahora lo denuncian". Al respecto, agregó que "es malo el sistema que nos hace esperar toda la noche" y reiteró que las denuncias del kirchnerismo "son parte de una estrategia electoral".

"Este proceso electoral fue mas transparente con estas herramientas obsoletas, más veloz, y con menos problemas que las elecciones cuando el kirchnerismo las manejaba", sentenció Peña.

Por su parte, Rogelio Frigerio, ministro del Interior, señaló: "Yo le diría a la ex presidente que se quede tranquila, que hace 19 meses vivimos en una verdadera república, con independencia de poderes. La Justicia ya no recibe órdenes del Poder Ejecutivo, como ocurría en el pasado. El Congreso no es más una escribanía, se debaten y se enriquecen los proyectos de ley y es la justicia electoral la que va a ocuparse de que todos los argentinos estemos muy tranquilos respecto a que lo que votamos es lo que finalmente se toma en cuenta para decidir quien gana o quien pierde una elección".

Luego, Frigerio explicó por qué no se escrutaron el 100% de las mesas: "El escrutinio provisorio no tiene validez legal. Es sano esperar a que la Justicia defina quién ganó y quién perdió. Hay tres tipos de problemas y por eso en ningún caso se carga el 100%. El primero es que los telegramas vengan ilegibles, los cuales se apartan y la Justicia define su validez. El segundo es errores de confección. No son validos para el escrutinio provisorio y la Justicia define. El tercer es que muchas autoridades de mesa se confunden y en vez de darle el telegrama al correo lo meten dentro de la urna. Por eso nunca en los provisorios se cargan el 100% de telegramas".

Sobre esto, el funcionario comparó lo sucedido el domingo con las últimas elecciones: "Esperamos hasta el mediodía del día siguiente. En las PASO de 2015 a las 5.40 se habían cargado 38% del total. No es el mejor sistema pero lo pudimos mejorar un poco. Queremos dar el debate por un sistema más moderno y ágil".

Tanto Peña como Frigerio insistieron en varios tramos de la conferencia con la intención del Gobierno de impulsar nuevamente la Reforma Política, que incluye la implementación de la Boleta Única Electrónica: "Un puñado de senadores muy cercanos al kirchnerismo han cajoneado el debate de la BUE en el Senado, votado por la amplia mayoría de Diputados. Si se hubiera votado no estaríamos dando esta discusión y ocurriría como en CABA donde a las pocas horas se sabe el 100% de los resultados. Vamos a ir trabajando para que ocurra en 2019".

Asimismo, pidieron al Senado, donde "tiene mayoría el peronismo" que "lleven el debate al recinto" para "dar la señal clara de quién está a favor y quien no de modernizar el sistema electoral".

"Lo que queremos hacer es lo que hicimos en la Ciudad: Boleta Única Electrónica, que no haya especulación, que la gente duerma tranquilo y no haya dramatismo", completó el jefe de Gabinete.

Puntualmente sobre cómo quedaría parado el oficialismo en el Congreso a partir de estos resultados, Peña anticipó que "no hay que pensar en una situación de un gran proyecto con un gran acuerdo" porque "en la práctica hay una fragmentación" ya que "la única fuerza nacional es Cambiemos".

"No hay un contexto para hacer expresiones como cuando había bipartidismo. Cuando uno ve lo que pasó en Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén, Córdoba y Santa Fe, ve un deseo de alternancia en las provincias. Una búsqueda de fortalecimiento de más alternativas. Cambiemos vino a ocupar ese espacio y creemos que es bueno para fortalecer la democracia", sintetizó.

En el final, el jefe de ministros fue consultado sobre si la frase de Mauricio Macri de que empiezan "los mejores 20 años de la historia del país" encubrían una reforma de la Constitución para su permanencia en el poder y, entre risas, lo descartó por completo: "Es una forma de plantear un horizonte. Está claro que esperamos que Cambiemos pueda liderar esta transformación maravillosa. Además, estamos expresando una de las reformas generacionales dirigenciales más importantes de nuestra historia en todo el país. Hay muchos hombres y mujeres que pueden expresar estos valores de transformación que le pertenecen a los argentinos, no a Cambiemos ni a Mauricio. No se está pensando en un Mauricio eterno. Eso quedo atrás en Argentina. No vamos a reformar la constitución".





Fuente: Infobae