Marcos Peña: "Cristina, Massa y Randazzo vienen del mismo sistema político"

Fuente: Télam

El jefe de Gabinete Marcos Peña, afirmó que la ex presidenta "Cristina (Fernández de Kirchner), (Sergio) Massa y (Florencio) Randazzo vienen del mismo sistema político", al identificar a los tres candidatos con una matriz "peronista bonaerense", con vistas a las PASO del próximo 13 de agosto.El funcionario sostuvo también que el Gobierno buscará acuerdos con las fuerzas opositoras, pero que no incluirá a la ex presidenta: "Yo me olvido de Cristina, yo ya sé lo que propone, lo que es y representa. No creemos en la lógica de que nosotros digitemos lo que piensen los votantes de Cristina, ella expresa otra cosa", dijo en declaraciones aparecidas hoy en los diarios Clarín y La Nación.Según el jefe de Gabinete de Ministros, tanto Cristina, Massa y Randazzo "expresan variantes del mismo sistema político peronista bonaerense, que mal no le ha ido porque ganaron muchas elecciones los últimos 30 años. Pero dependerá de qué es lo que proponen y lo que traen a la mesa. Si lo que van a traer es un mensaje demagógico agorero y de tratar implícitamente de apostar a que las cosas no vayan bien, van a tener menos apoyo", interpretó el funcionario.En la misma línea, pidió "evitar la trampa de analizar discursos y personas aisladas" y hacer un estudio "más integral" donde se tenga en cuenta "la concepción de la democracia, del poder y del servicio público, del mundo, de cómo se genera trabajo". Consultado sobre si Randazzo puede 'dividir' el voto de la oposición, respondió que "no sobrevaloraría la discusión de la oferta opositora".