Maradona lleva a sus hijas a la justicia acusándolas de esconderle 1.850.000 dólares

La guerra desatada entre Diego Maradona (56) y Claudia Villafañe (55) se extendió definitivamente a sus hijas mayores, Dalma (30) y Gianinna (28). Así se desprende del documento exclusivo al que tuvo acceso Carlos Monti (60), quien lo difundió a través de Pamela a la tarde, el ciclo que Pamela David (38) conduce a través de la pantalla de América.

"El escrito presentado por el doctor Morla, que le pide a la Justicia argentina libre oficio a la justicia uruguaya para determinar los pasos, grados y responsabilidades de Dalma y Gianinna Maradona", arrancó el periodista, ante lo cual, su compañero y colega, Facundo Pastor, expresó: "pero pará Carlos, eso las deja al borde de un conflicto penal".

"Exactamente, el título es que según Morla y según la investigación que hizo el detective, Dalma y Gianinna le escondieron al padre 1.800.000 dólares. Voy de vuelta, según el doctor Morla tiene acreditado que Gianinna y Dalma Maradona escondieron en un banco de la República Oriental del Uruguay 1.850.000 dólares", ratificó Monti.

"Acá está el escrito, donde en el punto 11 dice "se libre oficio a la entidad de aplicación a cargo de la verificación y recaudación de títulos de la República Oriental del Uruguay para que informe que la imputada ha realizado transferencias y/o depósitos y/o cualquier operación que implique acreditación de fondos a favor de sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona", prosiguió.

"Qué quiere decir esto, que Diego Maradona va por sus propias hijas. Que las pone, como dijo Facundo, frente a la Justicia, y no en carácter de imputadas sino de testigos. ¿Por qué?, porque como testigos están obligadas a decir la verdad", explicó.

"Inclusive te digo más, esta mañana, hablando con el doctor Morla, él me decía que el fiscal que atiende esta causa quiere querellar, quiere procesar a Dalma y a Gianinna por entorpecimiento probatorio. ¿Por qué?, porque dice que en el medio de la investigación ellas cerraron una cuenta en el Uruguay que tenían, donde había, según Morla, 1.850.000 dólares, y abrieron otra cuenta en otro banco, para abrir a su vez una caja de seguridad donde depositaron esa misma cantidad", concluyó al respecto.

Vale recordar que ayer nomás el Diez había salido a defender a su representante legal ante los ataques de sus herederas. "En medio de las críticas a mi amigo y abogado Matías Morla (38), les digo que no me voy a borrar. Yo siempre doy la cara. Él lucha contra los que me robaron, caiga quien caiga. No sé dónde está el problema. Si no tienen nada que ocultar, que vayan al juzgado", expresó a través de un video que subió a su cuenta de Facebook.

"Todos hablan pero poco saben. Suponer y ensuciar con algo tan grave me parece una barbaridad, pero nada me asombra viniendo de vos. ¡Sos decadente! Llevame a donde quieras. ¡¡No te tengo miedo!! Ni un poco. ¡De última te suelto algún puntito! Tengo un hijo. Él sabe quién y cómo soy. Eso me basta y me sobra para dormir en paz. Ojalá a ustedes les pase lo mismo. La vida me dio la oportunidad de ver caer grandes mitos. Yo me siento a esperar qué pasa con vos. Mientras tanto, sigo viendo tu show", había disparado la ex mujer del Kun Agüero (29) desde la red social de los 140 caracteres.





Infobae