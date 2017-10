Macri y Obama jugarán un partido de golf en una cancha de Bella Vista

El presidente Mauricio Macri y el dos veces presidente de Estados Unidos Barack Obama jugarán hoy un partido de golf en la localidad de Bella Vista, partido bonaerense de San Miguel, por fuera de todo protocolo oficial y como una actividad de "amigos", señalaron fuentes de Casa Rosada.



La cita deportiva entre el presidente y el norteamericano será en la cancha del Buenos Aires Golf Club, un exclusivo club de estilo inglés cuya comisión directiva preside el hermano del presidente, Gianfranco Macri.



En la zona se prevé un gran operativo de seguridad a cargo del servicio secreto de Estados Unidos, que custodia de por vida a los ex mandatarios donde quiera que vayan.



Desde la Casa Rosada remarcaron en todo momento el carácter "privado" del encuentro, alejándolo de cualquier pretensión política ya que los ex presidentes norteamericanos tienen por norma no interferir en los asuntos públicos de su país, y menos aún de naciones extranjeras.