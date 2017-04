Leé la fuerte y emotiva carta que escribió el tío del hincha de Belgrano muerto

Embed

Enzo, tío de Emanuel Balbo, el hincha de Belgrano que falleció tras la agresión que sufrió el sábdo en el estadio Mario Alberto Kempes, escribió una fuerte carta en su Facebook, dedicada "a vos que miraste, lo insultaste, lo escupiste, le pegaste trompadas, patadas y hasta con tus banderas".El pariente de "Kekito" publicó el escrito horas antes a que se confirmara el fallecimiento del simpatizante pirata, con intención de tocarle el corazón a aquellos que participaron, de una u otra manera, del hecho para que reflexionen y aporten datos que ayuden a la Justicia.

Es un poquito largo pero solo cuesta dos minutos, leelo y hacelo leer asi a todos nos toca a todos.

NO LE HABLO A TU CABEZA LE HABLO A TU CORAZÓN..

Hola.. a vos que miraste, lo insultaste, lo escupiste, le pegaste trompadas, patadas y hasta con tus banderas. A vos que escuchaste a un tipo decir que el es de Talleres y sin conocerlo ni preguntar sacaste toda tu violencia y actuaste, seguramente sin pensar. Sabes que? Te equivocaste loco, te equivocaste, Emanuel ama a Belgrano tanto como vos, tu papá, tu abuelo, tu primo o tu mejor amigo. Te cuento a vos, no sabés la vida que nos estás quitando, no sabés la maravillosa persona a la que te llevás. Ojalá hubieses tenido mi suerte, la de conocerlo y compartir un día con él porque con un día estoy seguro que alcanzaba para tomarle cariño y así entenderias como nos sentimos hoy, vacios.. A vos que hoy seguramente te levantaste contento o enojado por el resultado, comiste tu asado y les deseaste felices pascuas a los tuyos, que suerte, nosotros no pudimos hacerlo.. A vos te pido que entiendas y sepas, sobretodo que entiendas, te estas llevando una VIDA, te lo cargaste a tus espaldas a kekito y en tu conciencia te cargaste el dolor de toda una familia. Entonces te pido a vos que esta noche cuando te acuestes y prepares tus cosas para empezar la rutina, en tu cama calentita mientras nosotros no perdemos la fé en la puerta de un hospital, te ruego que pienses y te preguntes que hiciste,por que lo hiciste y que sentís con lo hecho?.. Te sentis mas hombre? Te sentis macho? Estas satisfecho? O realmente te sentís como lo que verdaderamente sos?.. Que yo no te lo voy a decir porque estoy seguro que sabés la respuesta. Te pido a vos que nos ayudes, que hables, que cuentes que viste o a quien viste y por último te pido que hagamos justicia juntos.. Gracias, atentamente Enzo tío de Emanuel Balbo.