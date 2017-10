Las frases más destacadas de Macri en su anuncio de cambios: "Para salir de la pobreza hay que trabajar"

Una semana después del contundente triunfo electoral del oficialismo en la mayoría de los distritos, el presidente Mauricio Macri presentó su plan de "consensos básicos" en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

"Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder. El cambio es una actitud", dijo. Mauricio Macri, al comenzar su discurso.

Macri sostuvo que los objetivos fundamentales de las reformas son la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Llamó a bajar el gasto político y comenzar a controlar las cuentas provinciales e insistió en cambiar y reducir impuestos.

"El sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. No debería haber jubilaciones de privilegio", aseveró. Para el jefe del Estado, "la mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país".

Además, el jefe del Estado presenta los lineamientos generales de las leyes que se plasmarán en el acuerdo nacional. "Si no hay consensos básicos sobre el rumbo y los objetivos que compartimos para el desarrollo de nuestro país, no habrá sustentabilidad pública ni inversiones, ni productividad, ni seguridad jurídica o competencia empresaria. No habrá equidad social ni una verdadera salida de la pobreza y la desigualdad", resaltó.

El mandatario aseguró que las iniciativas que impulsará su administración implican "una transformación muy grande" que incluye mirar "hacia el futuro en vez de pelearse mirando los fracasos del pasado". "No hay por qué tenerle miedo a esta idea", indicó.