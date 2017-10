La venta de 0Km va viento en popa: en septiembre crecieron 10% los patentamientos

La venta de 0Km volvió a crecer en septiembre, y lejos de tener pronósticos desalentadores para el último trimestre, el sector espera cerrar 2017 como el segundo mejor año de la historia.

De acuerdo a los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina -ACARA-, el último mes se vendieron 78.889 vehículos, frente a las 71.117 unidades de 2016.

Esto significa un crecimiento de 10 por ciento.

En el acumulado de los nueve meses, el mercado lleva vendidas 700.348 unidades, que consolida una suba del 28,3% en comparación con el acumulado del año pasado, en el que se habían patentados 545.894 vehículos.



Por segmento, el que más crece en el año es el de Pesados, con los camiones como los de mayor recuperación, con un incremento de 53% en ventas.

La segunda categoría de mayor suba es la de comerciales livianos, con el gran impulso de las pick ups, las cuales se incrementaron un 31%; mientras que los autos de pasajeros ocupan el tercer puesto con un 26 por ciento.

También por marcas los resultados siguen consolidando la tendencia que se manifiesta desde el arranque de año.

Considerando el último mes, Volkswagen se consolidó, una vez más, como la de mayor número de ventas, con 12.867 patentamientos, mientras que en el acumulado anual superó ya las 100.000 unidades.

En el caso de Chevrolet, fue número dos el último mes con 11.467 patentamientos, mientras que en el año lleva patentados 93.500 modelos.

Ford se quedó en septiembre con el tercer lugar en ventas, con 9.635 patentamientos, aunque en los primeros nueves meses del año es Renault la marca que completa el podio, con 91.766 unidades vendidas.

El top ten de las marcas más vendidas en septiembre lo completan Renault, con 9.170; Fiat con 8.349; Toyota con 7.856; Peugeot con 6.305; Citroën con 3.166; Nissan con 1.760 y Honda con 1.442.

Un dato para destacar es que, en el acumulado anual, todas las marcas del "top ten" registraron un incremento de dos dígitos en sus ventas.

Por otro lado, las Premium, que desde el año pasado se vienen recuperando, siguen con importantes resultados. mientras que Jaguar lo hizo un 400%.

Entre las más tradicionales, Mercedes Benz incrementó sus patentamientos un 50%, Audi un 52% y BMW un 70 por ciento.

DS, que desde este año redobló su apuesta para competir con las marcas de alta gama, logró crecer más de 800%.

Las chinas también están logrando sostener su penetración en el mercado e incrementarla.

Lifan tuvo un crecimiento superior al 500%; mientras que Hino, especializada en camiones livianos, logró superar el crecimiento del 700%.

Ranking por modelos

Lograr quedarse con el puesto número uno en ventas es una de las carreras más importantes para las marcas.



Más allá de las operaciones totales, algunos productos son los que garantizan el volumen y concentran las principales ventas.



En septiembre, el ranking de los más vendidos es el siguiente:

1. Volkswagen Gol: 4.702

2. Chevrolet Onix: 3.433

3. Renault Sandero: 2.999

4. Toyota Etios: 2.974

5. Chevrolet prisma: 2.778

6. Peugeot 208: 2.601

7. Ford Ka: 2.539

8. Fiat Palio: 2.083

9. Ford Ecosport: 1.677

10. Ford Fiesta Kinetic: 1.671

En el acumulado anual los mismos modelos se posicionan en el top ten, siendo el número uno el Volkswagen Gol, que mantiene el liderazgo desde hace una década, seguido por Renault Sandero y Chevrolet Onix.

De los líderes, únicamente Palio y Ecosport tienen caída en ventas, pero el resto también crecieron más de dos dígitos.

En cuanto a los modelos con mayor crecimiento, el Fiat Mobi es el que más creció en el año, con una suba de 918%; seguido por Honda Civic con 489%; Chevrolet Cruze con 196% y Jeep Renegade con 191 por ciento.

Las pick ups

Desde hace algunos años, el segmento de las pick ups es uno de los que más crece en ventas, y donde las marcas buscan ganar mercado.



Convertidas en vehículos de uso familiar, además de su trayectoria como modelos para el trabajo, les permitió ganar participación de mercado y trepar en market share.



En septiembre, la líder siguió siendo Toyota Hilux, seguida por Volkswagen Amarok y una sorpresa: Fiat Toro trepó al tercer lugar en ventas, desplazando a Ford Ranger.



De esta manera, el top ten de los utilitarios más vendidos es el siguiente:

1) Toyota Hilux: 2.877

2) Volkswagen Amarok: 1.928

3) Fiat Toro: 1.667

4) Ford Ranger: 1.580

5) Renault Kangoo: 1.477

6) Chevrolet S10: 1.467

7) Renault Duster Oroch: 1.255

8) Fiat Strada: 812

9) Fiat Fiorino: 738

10) Peugeot Partner: 652

En el año, las 10 líderes crecieron, con un incremento de 411% en el caso de Fiat, que logró consolidar el nuevo modelo como uno de los preferidos.



También otra de las nuevas propuestas, la pick up de Renault, creció por encima de los tres dígitos, 113%.



Ambos productos lograron consolidar un segmento que hasta ahora era inexistente, que son las pick ups que se ubican entre las chicas, como Volkswagen Saveiro, y las medianas, como Hilux y Ranger.



Otro dato para destacar es el crecimiento de Lifan Foison, un segmento de camiones livianos que desarrolló la china y que conforman la mayor parte de las ventas de la marca.

Expectativas

En el mercado esperan que los próximos meses el crecimiento se modere, aunque las promociones que las marcas suelen activar a fin de año pueden ser un disparador.

Por otro lado, hay confianza en que se superarán las 800.000 unidades, y 2017 será el segundo mejor año de la historia.

Dante Álvarez, presidente de ACARA expresó: "el crecimiento no se detiene y la actividad continúa a un buen ritmo, agosto fue un mes extraordinario y septiembre también confirmó este buen momento. No vemos que vaya a cambiar mucho la situación hacia el final del año con lo cual, el crecimiento, no es un tema que hoy nos preocupe, pero sí el de trabajar para resolver las cuestiones de fondo del sector que aún quedan pendientes relacionadas a la rentabilidad".

Este aspecto de la rentabilidad preocupa a los concesionarios ya que muchas de las operaciones que se cierran son con promociones y grandes descuentos, una modalidad que se instaló en las marcas a fin de ganarle a la competencia.

Otro factor que ayudó a esta recuperación son los precios, ya que si bien aumentan todos los meses, lo hacen por debajo de la inflación.

De esta manera, los autos vuelven a ser considerados un bien conveniente para destinar los ahorros.