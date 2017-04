La Universidad de Jujuy negó la versión policial y denunció que ingresaron "forzando la puerta sin orden de un juez"

Las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy rechazaron la versión policial sobre lo ocurrido en esa casa de altos estudios y plantearon que "existió un operativo desmedido" y que el ingreso al predio de la Facultad de Ciencias Agrarias "se realizó forzando la puerta de acceso sin orden de un juez".



"Refutamos las explicaciones esgrimidas por las autoridades policiales por cuanto no se actuó conforme a derecho, porque los registros audiovisuales existentes y las declaraciones de los propios estudiantes confirman que las detenciones no fueron en la calle", puntualizó la universidad a través de un comunicado firmado por su rector, Rodolfo Tecchi, y por los decanos de las facultades de Agrarias, Económicas, Ciencias Sociales e Ingeniería.



"Existió un operativo desmedido y el ingreso al predio de la Facultad de Ciencias Agrarias se realizó forzando la puerta de acceso sin orden de un juez o solicitud de autoridad competente", indicaron las autoridades la UNJu.



Y concluyeron: "Manifestamos nuestro absoluto repudio, dejando expresamente planteada nuestra preocupación por los hechos ocurridos, exigiendo las explicaciones correspondientes para que no se vuelvan repetir estas acciones y renovando nuestro compromiso con una sociedad libre, justa, inclusiva y fortalecida por la defensa irrestricta de los derechos más elementales".