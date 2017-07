La Salada de Cuyo: la ropa cuesta un 25% menos de lo que vale en otro lado

Promediando, se consigue ropa a un tercio de lo que se puede encontrar en cualquier ciudad mendocina. Y la comida también. Una hamburguesa completísima a $50, y así.





"La gente viene acá porque es la única posibilidad que tienen para comprar lo que necesitan", dijo un puestero de claro acento norteño.





la-salada-5.jpg Horacio Rodríguez / Diario UNO.





Es cierto, no se ve que en cada compra se extiendan facturas.





"Los entes recaudadores deberían poner una oficina acá. La mayoría trabajamos de lunes a lunes y no es que no querramos pagar impuestos, ocurre que no podemos dejar de trabajar y sería bueno que nos faciliten las cosas y que también nos asesoren", dijo otro, que viene desde Buenos Aires.