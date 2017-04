La rápida reacción de un chofer salvó a un bebé de morir aplastado por un colectivo

Los reflejos de Cristian Vélez, un chofer de la línea 44 de la empresa Autobuses Córdoba, le salvaron la vida a un bebé de un añito que cruzó gateando la calle en barrio Lamadrid y no tuvo ni un rasguño.

Ocurrió en la calle Pedro Carrasco y según le contó el propio chofer al diario Ciudadano Sur, el pequeñito se le apareció de repente en la calle y tuvo que hacer una maniobra en ráfagas de segundo para evitar hacerle daño. "Pasé un badén pronunciado que hay sobre esa calle y cuando aceleré para que el colectivo tome envión vi que algo de un tamaño muy pequeño cruzaba la calle: era un bebé de no más de un año", contó Cristian. "Frené a más no poder por que fue de repente que se bajó a la calle y comenzó a cruzar gateando a una velocidad que me impresionó", dijo el chofer.





Pero, ¿de dónde había salido la criaturita? "Empecé a tocar bocina junto a otro automovilista para que salga algún familiar del nene. De repente apareció un muchacho de no más de 27 años que corrió a levantarlo y desapareció por uno de los pasajes del barrio", aportó el colectivero.





La gente reaccionó mal y el papá del bebé se asustó y lo llevó rápidamente de allí. Por eso no se conoce cómo se llaman uno y otro, y Cristian se quedó sin el agradecimiento que merece.





"Al intentar emprender viaje nuevamente con el recorrido habitual, los pasajeros comenzaron a gritarle cosas al chico y decidí avanzar ya que lo importante es que estuve atento y pude evitar lo que podría haber terminado en un accidente fatal", reflexionó.





El suceso ocurrió ayer cerca de las 11 y Cristian Vélez, poco después de lo que pasó, retomó el recorrido, sin otra consecuencia que una cierta demora en lo que tenía previsto en la ronda.





Los colegas y amigos de Cristian, en Autobuses, lo felicitaron por la buena maniobra.









Fuente: diaadia