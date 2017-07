La pareja del piloto desaparecido escribió una emotiva carta en Facebook

Angie Barbero, pareja de Matías Ronzano, piloto de la avioneta que está desaparecida desde el lunes, publicó una carta en Facebook donde le pide que vuelva y le dice que Margarita, la hija que tienen en común, lo busca "en cada foto".

"Compartimos el tesoro más preciado de este mundo que es tu hija Margarita. Ser papá es tu mejor profesión. El amor de ustedes es de otro mundo. Miro su cara y veo la tuya. Te ama, te busca, te acaricia en cada foto", comienza el texto.

Barbero describe a su pareja como "excelente hijo, yerno, cuñado, hermano, sobrino, nieto. Incansable profesional, yo te vi crecer y te acompañé en cada paso dentro de tu carrera así como vos con la mía", agrega. Y continúa: "Sos un hombre inmenso, mi apoyo, mi guía. Como decís vos, '¿todo te voy a tener que enseñar en esta vida?'. Sí, me enseñaste a amar que es lo mejor que pudiste haber hecho y me regalaste el amor de nuestras vidas. Te amamos sin explicación".

La mujer también expresó: "Siento que me estás escuchando. Amigo, colega, persona intachable, tampoco hace falta decirlo, se ve en cada rincón del país, con cada piloto que te busca. No paro de pensar en cada persona que te quiere y se preocupa por vos, en el aliento que todos me dan y en cómo te acompañan, en la confianza que te tienen. Si algo te caracteriza es tu esfuerzo y el pulmón que le ponés a cada paso que das".

Y concluye: "Sos inmenso. Te respiro en cada respiración. Te necesito con fuerzas y con luz, sé que pensar en Marga te lo da. Volvé y traelos a los chicos".

La aeronave tripulada por Matías Ronzano desapareció hace cinco días luego de despegar del aeropuerto de San Fernando rumbo a Formosa; a bordo iban también el copiloto Emanuel Vega y, como pasajero, Matías Aristi, hijo del dueño del turbohélice bimotor.