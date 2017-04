La madre de Wagner dijo que entregó a su hijo para que Micaela descanse en paz

La madre de Sebastián Wagner, detenido como principal sospechoso del crimen de Micaela García en la ciudad entrerriana de Gualeguay, aseguró que entregó a su hijo para que la víctima "descanse en paz" y para que "no haya nunca más" otro hecho así.



"El destino lo hizo volver y yo lo entregué, sé que esto va a terminar mal, pero no quiero sentirme culpable de lo que hice, quiero paz en mi alma, aunque me juzguen, quiero paz", dijo Gabriela, en alusión a que colaboró con la detención de su hijo cuando éste fue desde Entre Ríos a su casa de la ciudad bonaerense de Moreno.



En diálogo con radio 9 de Gualeguay, la mujer sostuvo que "todo lo que está pasando es terrible", pero remarcó: "Yo soy la madre de Sebastián y, como madre, quiero que me entiendan. El, con todo lo que hizo en su triste vida, es mi hijo igual".



"Yo crié un chico bueno, sino miren a Maxi", afirmó en referencia a su otro hijo, hermano gemelo de Wagner, y dijo que ella no vive "en una burbuja" y está "preocupada" por él.



"Lo entiendo, porque a pesar de todo es su hermano gemelo y yo su madre, y detrás nuestro hay una familia de trabajo", enfatizó.



Acerca de cómo fue la detención de Sebastián en Moreno, la mujer aclaró: "Jamás lo escondí como dicen, el destino lo hizo volver y yo lo entregué a las autoridades porque así tenía que ser, pero no para salvarme como dicen, lo hice por Micaela, para que descanse en paz y para que no haya nunca más otra Micaela".



Por otro lado, expresó que no sabe mucho de su pareja, Fabián Ehcosor, detenido por presunto encubrimiento agravado del crimen por ser miembro de una fuerza de seguridad, pero le dijeron que se encuentra bien.



Ehcosor, suboficial retirado del Ejército y miembro de la Policía local de Malvinas Argentinas, fue apresado el jueves último porque se sospecha que fue a buscar a Wagner hasta la ciudad bonaerense de Campana y le buscó un lugar donde mantenerse prófugo hasta que fue apresado la noche del viernes, aunque en su indagatoria lo negó.



"El lo sacó de la casa para cuidarnos y para que salga más rápido porque se había enterado que estaba armado", sostuvo Gabriela, quien dijo que cuando su hijo fue a su vivienda, ellos no sabían "si era o no el autor" del crimen de Micaela, sino sólo que lo estaban buscando.



"Cuando mi marido lo saca a Sebastián, él le decía 'no me dejes tirado porque me pego un tiro'", relató la mujer, que aseguró que su hija menor estaba allí y continuamente le pedía que lo llevara a la comisaría porque lo estaban buscando.



Además, aseguró que "seguro Sebastián lo amenazó (a su marido), y por eso lo sacó" de la casa y pidió que Ehcosor "salga pronto, porque es muy buena gente".