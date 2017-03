"Sra. Hebe de Bonafini, ud. me arruinó mi clase", comienza la misiva, en la que la docente interpela a Bonafini en duros términos: "¿Cómo le explico a mis niños el lunes 27/03 que lo que les dije jueves 23/03 no era verdad? El jueves les conté a mis alumnos de 5º grado que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo defienden y luchan por los derechos humanos sin saber que a las dos horas usted diría: 'Las Madres no somos más un organismo de derechos humanos... Somos una organización política y nuestro partido es el kirchnerismo, somos de Cristina a muerte'. ¿Por qué mezcló con la política tan noble labor mundialmente reconocida por lo que han logrado y seguirán logrando? ¿Será que todas las señoras de su organización piensan como usted? No lo creo, sinceramente NO lo creo, sin embargo usted se expresa en nombre de todas...".

