La Actividad Económica retrocedió 2,2% durante febrero en comparación con igual mes del año pasado, y 1,9% en relación con enero, debido a la baja de la actividad industrial, la construcción, el consumo, y el comercio internacional, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec Con esta merma, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (Emae) cortó una racha de dos subas internuales consecutivas, la de diciembre con el 0,2% y la de enero con 1,4 %, que habían quebrando ocho meses consecutivos de variaciones negativas.Pero febrero, un mes particular, donde se presentan paradas técnicas de las empresas, menos días laborales y vacaciones , mostró una caída del 6% en la actividad fabril en relación a igual período del 2016, y la Construcción bajó 3,4%, según informó el Indec.Tampoco resultó favorable el comercio exterior ya que el déficit de u$s 122 millones registrado durante febrero se dio en el marco de una caída del 6,2% en las cantidades exportadas.Desde el lado del consumo, la facturación por las ventas en los supermercados aumentó durante febrero 16,3% respecto a igual mes del año pasado, mientras que en los centros de compra subió 13,5%, variaciones estas que estuvieron por debajo de 35,6% de inflación interanual registrado en febrero, por la Oficina de Estadísticas del Gobierno porteño.Solo el sector agrícola presentó un fuerte dinamismo y la cosecha de trigo, que se extiende desde diciembre hasta marzo, ascendió a 18,4 millones de toneladas, un 62% más que las 8,8 millones del 2015/16, según estimaciones del Ministerio de Agroindustria.También la cosecha de girasol, que se extiende desde enero y llega hasta abril, mostró un avance, esta vez del 10% en su producción para sumar 3,3 millones de toneladas, según las estimaciones de la cartera que dirige Ricardo Buryaile.La semana pasada el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que "lo peor de la recesión ya pasó", y que Argentina inició una "senda de crecimiento, creación de empleo y reducción de la inflación", y que "este camino no va a cambiar".En diálogo con radio La Red, al ser consultado sobre la actividad económica en el primer trimestre del año, Frigerio manifestó: "Lo que vemos es que lo peor de la recesión ya pasó. Argentina atravesó cinco años donde no pudo crecer en PBI per cápita, y eso ya lo dejamos atrás"."Ahora empezamos lentamente con mucha dificultad, pero de manera persistente, a salir de esa situación. Iniciamos una senda de crecimiento, creación de empleo y reducción de la inflación. Este camino no va a cambiar", agregó el ministro del Interior.El año pasado la actividad económica cerró con una caída del 2,3% y para este año el Gobierno estima que habrá un crecimiento del 3%.