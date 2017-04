Juan Manuel Urtubey destacó el liderazgo de Sergio Uñac

Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta y uno de los referentes de la nueva ola de dirigentes dentro del PJ, destacó el rol de liderazgo del gobernador Sergio Uñac de San Juan.





En entrevista con Oscar González Oro el salteño opinó que el justicialismo viene atravesando una crisis y no sólo por perder las últimas elecciones, sino porque los gobiernos justicialistas no han realizado buenas gestiones a nivel nacional, "a la Argentina le fue mal", opinó. "No podemos seguir haciendo más o menos lo mismo con la misma gente", aseguró el mandatario.





Ante esta crisis Urtubey insistió en que hace falta que los peronistas tengan una nueva cabeza, gobernantes eficientes, más alejados del populismo.





En medio de este escenario, el referente peronista destacó la figura de Sergio Uñac como miembro de este grupo de dirigentes que han adoptado un rol de liderazgo alejados de la crítica vacía y dispuestos a aportar sus perspectivas. El referente aseguró que líderes como Uñac tienen "mucha vocación de trabajo".