Insólito: Ricardo Jaime presentó un habeas corpus para poder ver la Superliga

Ricardo Jaime, ex Secretario de Transporte de la Nación, presentó un habeas corpus porque en la Unidad Penitenciaria Federal de Ezeiza donde se encuentra preso no puede ver los partidos de la Superliga.

El ex funcionario, condenado en tres causas judiciales, se queja porque desde el 15 de septiembre los internos del Pabellón C no pueden acceder a la televisación de espectáculos deportivos, más precisamente del Torneo de Primera División de Fútbol (Superliga).

Los abogados de Jaime expusieron el pedido "urgente" para que su defendido pueda disfrutar de los encuentros del deporte más popular del país.

Entre las causas judiciales que se encuentra procesado, figura la condena a seis años de prisión efectiva en el marco de la tragedia de Once, donde fallecieron 51 personas.





Fuente: radio Mitre