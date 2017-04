Hubo dos derrames de petróleo al mar en Chubut y podrían sancionar a la empresa productora

En los últimos días se produjeron dos derrames de petróleo en la costa marítima del Chubut, que tendrían un "impacto atenuado, según las autoridades.



El ministro de Ambiente de la provincia, Ignacio Agulleiro, confirmó que los derrames se produjeron en áreas operadas por la empresa petrolera Capsa y precisó que habían "tomado intervención desde el Ministerio, como también la Fiscalía Federal y Prefectura".



El primero de los derrames se produjo en la zona de Caleta Córdova, donde sus pobladores formularon una denuncia contra la compañía ante la Justicia, y el segundo ocurrió en el llamado Kilómetro 17.



Agulleiro dijo al portal ADN Sur y a radio Del Mar que se trataba de derrames de "impacto atenuado" porque tenían menos de cinco metros cúbicos y lamentó el incidente, al recordar que se había acordado con las operadoras reducir actividad antes del temporal que azotó la zona.



El funcionario aclaró que el derrame no se produjo por "el colapso de un tanque, como se dijo en un primer momento, porque eso fue una versión que sembró pánico en momentos en que se estaba produciendo el temporal".



"Estamos tratando de establecer si esto ocurrió porque los ductos están funcionando a pleno, lo cual sería un incumplimiento de la empresa en base a los compromisos que habíamos acordado antes del temporal, cuando habíamos consensuado una operación mínima posible, para evitar contingencias que agravaran los problemas de la ciudad", remarcó.



Ante ello, advirtió que si se constata esa situación, habrá "sanciones graves", publica el portal Elchubut.com.ar.



"Esto es lo que ahora tenemos que establecer con precisión, pero lo importante es que ha comenzado la remediación y que se trata de hechos de no tan alto impacto, que están controlados", añadió.



Asimismo, acotó que habían pedido prudencia a las operadoras porque "si no mueven el petróleo que está dentro de los oleoductos se solidifica, por lo que les permitimos tener un movimiento mínimo" y señaló que tras el temporal "empezamos a exigir un reporte de la situación en la que estaba cada compañía".